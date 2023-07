Tuscano : "Je ne sentais pas les pédales"

Les proches et supporters d'Alessandro Tuscano lui avaient fait un beau cadeau en inscrivant des grands "Tusca" sur les premiers lacets de la Côte de La Pairelle. "C'était vraiment super sympa, expliquait-il à l'arrivée, grand sourire sous les gouttes de pluie. J'ai pu voir les inscriptions tout en montant la côte. Je n'ai pas senti les pédales dans cette ascension grâce à ça!"

Une fois au sommet, il a commencé à croire de plus en plus en lui. "C'était la dernière grosse difficulté, je me suis dit que j'allais pouvoir jouer ma carte au sprint, continue le coureur de la formation continentale Matériel-Vélo.com. C'était mon objectif. Malheureusement, cela n'a pas été possible. J'ai eu un problème sur la route de Gembloux. J'ai été pris dans la grande chute. Je ne suis pas tombé, mais j'ai dû mettre pied à terre et un coureur a percuté mon dérailleur arrière. Après cet incident, il n'a fait que bouger. Il était bloqué tout à droite (N.D.L.R.: sur le plus gros développement). Je suis reparti avec Viviani, mais la voiture de mon équipe était super loin, car elle n'était que seizième dans la file des directeurs sportifs. J'ai galéré pour rentrer!"

Après avoir été longtemps en poursuite dans les voitures des équipes, il a su retrouver sa place dans le peloton. "Mais je suis revenu au pied de la bosse du circuit local, ajoute encore Alessandro Tuscano. Dans laquelle cela a accéléré en tête de course alors que j'étais... complètement cuit."

Avec son effort pour rentrer. Mais aussi ceux pour s'accrocher dans les premières côtes de cette troisième étape. "J'ai dû plusieurs fois me faire violence. Cela a été intense. J'étais bien, mais, malheureusement, je n'ai pas pu défendre mes chances au sprint. C'est vraiment dommage, j'aurais bien aimé voir ce que je pouvais atteindre face à ce niveau vraiment très relevé."

Avec Timo Kielich qui s'est imposé à Mont-Saint-Guibert devant l'ancien champion de France Florian Sénéchal, Simone Consonni ou encore Arnaud De Lie.

Le Namurois sera encore actif ce mardi sur le contre-la-montre de Mons, avant la dernière étape, la plus dure, mercredi, entre Banneux et Aubel.