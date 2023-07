Thibault Voglet à nouveau champion de Belgique de parapente

Sur les 135 pilotes présents au départ de cette compétition, pas moins de 70 sont belges ! Et forcément, les meilleurs sont de la partie. "Toute l’équipe nationale est présente et prête à se livrer une belle bataille pour le titre, continue celui qui a décroché le titre une première fois en 2019, avant de terminer 3e et puis 2e l’an dernier. Cette année, nous sommes 5 ou 6 à pouvoir prétendre à ce titre. Nous nous connaissons tous très bien, c’est assez sympa de voir cette effervescence pour le parapente".

Les manches s’enchaînent pour les pilotes, avec plus de succès pour certains que pour d’autres. Chaque manche consiste en un parcours, de 45 à 70 kilomètres, en passant par différents points de contournement, avant d’atterrir au "but", avec le plus de précision possible, mais également le plus rapidement possible. Une des six manches prévues est annulée à cause du vent, mais rapidement, Thibault Voglet prend l’ascendant sur ses concurrents. Finalement, au moment de la dernière manche, il se retrouve en tête et peut se contenter de suivre le peloton sans prendre le moindre risque. Il renoue avec le titre national, quatre ans après le premier. "C’est un terrain sur lequel j’ai déjà performé en Coupe du Monde l’an dernier. Je connais donc un peu le coin. Je suis ravi de retrouver ce titre, d’autant que le niveau ne cesse d’augmenter en Belgique. Quand il y a encore quelques années, nous étions deux ou trois à pouvoir prétendre à cette médaille d’or, nous sommes bien plus nombreux cette année".

Pour le professeur d’éducation physique, qui exerce également comme éducateur, un peu de repos s’impose maintenant, avec des vacances en famille. Fin août, cap sur les Pyrénées pour une manche de Coupe du Monde, avant, la période un peu plus creuse pour le petit monde du parapente. En mars, il s’envolera, au sens propre comme au sens figuré, au Brésil ; pour la Finale de Coupe du Monde, où il a déjà pu décrocher sa qualification grâce à une superbe 13e place lors de la précédente édition.