Purnode étrille Miavoye

Sart-en-F. A 13 - Thy-T. 7

Les Sartois, sans Anciaux, profitent des déchets à l'envoi de leurs invités pour mener 4-1 puis 7-2. Les Delsipée, Demoulin, Dubois et Bomblet font meilleure figure à la reprise (9-5). Delsipée arrache l'unité en remportant son unique jeu à 10-5. Plus réguliers à la livrée et en bloc, les visités s’impsent 13-7.

Maubeuge 13 - Havren. 6

Privés de Frérotte et Bihay, les Rochefortois se sont décarcassés pour sauver le point le plus vite possible. Après avoir été distancés à 4-2, Jaumotte, Hautot et Lavis rivalisent sur le rectangle pour recoller au score à 6-6. Par contre, le second acte n'est qu'une formalité pour les Français.

Meux 13 - Sart-en-F. B 8

Bien en jambes à la livrée, Joaris, Dumont et consorts s'isolent à 7-4 avec l'ambition de cartonner. Les visiteurs ne l'entendent pas de cette oreille et sauvent méritoirement la mise à 10-5 avant de prolonger le suspense jusque 12-8. Le duo Zicot-Troonen, en verve au rechas, conclut 13-8.