Direction les championnats d'Europe d'athlétisme U20 pour Luca Laurent, le jeune sprinteur du Smac

Alors qu’il évolue en interprovincial à Ciney et à l’Arquet, Luca Laurent, décide d’arrêter sa carrière de footballeur à l’âge de 15 ans. Si son niveau est plutôt bon, c’est son caractère bien trempé qui lui fait défaut. Ses adversaires l’ont compris, il est facile de faire mousser le Marchovelettois qui s’emporte (trop) facilement. C’est maintenant l’athlétisme qui l’intéresse, et plus particulièrement le sprint. Depuis bientôt quatre ans, il s’adonne à cette nouvelle discipline au Sambre et Meuse Athlétique Club, avec Serge Moreaux, avec énormément de succès. Les records tombent saison après saison, sur 60 et 200 mètres en indoor et 100 et 200 mètres en outdoor. "Quand j’ai commencé, j’étais simplement là pour courir, sans me prendre la tête. Je ne me rendais pas compte de ce que j’accomplissais, et notamment du titre de Champion LBFA du 60 mètres, dès ma première année".