Deneyer dans l'attente

Alors que son "slot" de départ pour son 3e Enduroman entre Londres et Paris est prévu entre le 22 et le 31 juillet, Julien Deneyer est toujours dans l'attente. Pour le moment, les conditions climatiques, les courants et les marées ne permettent pas aux organisateurs d'autoriser le Wépionais à prendre le départ. C'est forcément la traversée de la Manche à la nage qui pose problème.