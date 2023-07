Tour de Wallonie: de la souffrance et du plaisir pour Bonnet à Walcourt

"Cela a été une étape très usante", raconte le coureur de la formation continentale Matériel-Vélo.com au sujet de ce parcours qui passait notamment par la Côte des Stépys ou celle de Laneffe, mais aussi du rythme soutenu. "Il y avait à nouveau beaucoup de vent, comme ces derniers jours. Cela a donc joué à l'élastique durant toute l'étape. Ce genre de scénario use tout le monde dans le peloton. On a d'ailleurs vu que ce n'étaient pas des purs sprinters à l'arrivée, mais des gars au profil de Flandriens, des gars des classiques."

Distancé dans le final, il a terminé dans un groupe avec notamment l'ancien champion de Belgique Dries De Bondt et son coéquipier Alessandro Tuscano. "Mais c'était vraiment particulier de rouler dans ce peloton des pros, avec du haut niveau, sur les routes de ma région, poursuit Théo Bonnet. Il y avait d'ailleurs beaucoup de monde pour m'encourager sur le bord de la route. Nous sommes passés devant mon école, à Beaumont. Et ce sera encore gai d'être sur mes routes d'entraînement ce lundi, pour la troisième étape, avec le départ à Thuin."

Vers Dinant et Namur

La course s'élancera à 13h40 et prendra la direction de Ham-sur-Heure (13h50), Hanzinelle (14h21), Florennes (14h27), Anhée (14h46), Hastière (14h55), la Côte des Quatre Chemins (15h03), Houyet (15h24), Dinant (15h46), la côte de Leffe (15h54), Yvoir (16h11), Profondeville (16h22) où il y aura un sprint intermédiaire, la Côte de la Pairelle (16h39), Spy (16h57) avant un autre sprint intermédiaire à Temploux (17h01). La course prendra ensuite la direction du Brabant Wallon, en direction de Mont-Saint-Guibert, où Arnaud De Lie espère à nouveau s'imposer.

Qu'envisage Théo Bonnet pour cette étape? "Ce serait chouette de prendre l'échappée, répond-il. J'avais déjà tenté samedi, sur la première étape. Il y avait Ludovic Robeet avec moi, avec qui je m'étais arrangé pour attaquer. Mais Sébastien Grignard, de Lotto-Dstny, est venu me rechercher. Il travaillait pour Arnaud De Lie et il m'a dit qu'il ne pouvait pas laisser partir Robeet. Mais je réessaierai. Le niveau est vraiment relevé. Ce n'est pas facile, c'est de la souffrance sur le vélo. Mais aussi beaucoup de plaisir d'être dans ce peloton dans ma région."