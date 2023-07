Kerksken : Tanguy Willaert, Christophe Monnier, Samuel Brassart, Benjamin Dochier, Nicolas Nantel.

Baasrode : Jordan De Blomme, Julien Masure, Maxime Daubechies, Ese De Moor, Adrien Roger.

Thieulain : Kevin Vandenabeele, Corentin Wattier, Dimitri Dupont, Tanguy Métayer, Nicolas Becq.

Maubeuge : Aurélien Bracke, Thibaut De Winter, Dévan Cassart, Timmy Joos, William Cassart.

Kerksken 7 Baasrode 4

Le match entre Kersken et Baasrode s’est déroulé en trois temps. Baasrode remisait à de nombreuses reprises entre les perches. Kerksken était plus discret au rectangle, excepté Christophe Monnier qui frappait tout. Après 1-1, Kersken se détachait néanmoins à 4-1 et 5-2. "Baasrode a plus frappé de balles outres parce qu’on livrait tendu et que les balles sont alors plus faciles à frapper. Par contre, on commettait moins d’erreur dans le jeu que nos adversaires", soulignait Benjamin Dochier, le grand-milieu de Kerksken. À 5-2, on pensait la cause entendue. Deuxième temps : Maxime Daubechies relançait Baasrode au prix de bons services tandis que Nicolas Nantel manquait ensuite son passage au tamis (5-4). Baasrode menait encore 15-40, Samuel Brassart ramenait 40 partout. Nicolas Nantel enclenchait le troisième temps. Passé un moment au petit-milieu, il remontait au fond pour le point décisif et frappait outre (6-4). Benjamin Dochier et Tanguy Willaert l’imitaient dans le onzième jeu (7-4).

Thieulain 5 Maubeuge 5 (arrêté)

Le match entre Thieulain et Maubeuge a tourné à l’avantage des Français en début de rencontre. À 1-0 après une outre de Corentin Wattier, Dévan Cassart déclenchait une furia française au rectangle en frappant deux outres. Thibaut De Winter se montrait intouchable à corde (5 outres). Maubeuge menait 1-3. Les Français commettaient ensuite deux fautes au rectangle tandis que dans le 40 à deux suivant, le contre-rechas de William Cassart était trop faible (3-3). Les deux équipes se tenaient ensuite jusque 5-5, moment où la pluie a interrompu définitivement le grand prix.

La deuxième lutte n’étant pas terminée, il fallait désigner le vainqueur par tirage au sort. Maubeuge a été tiré une première fois au sort. Il a fallu ensuite désigner le vainqueur de la journée, entre Kerksken, vainqueur de la lutte initiale, et Maubeuge, finaliste par tirage au sort. Le nom de Maubeuge est à nouveau sorti du chapeau.