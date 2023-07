Les Rochefortois se font peur

A la reprise, les livreurs rochefortois rectifiaient le tir pour reprendre les commandes à 7-9 et approcher du but à 8-12. St-Marc refusait d'abdiquer. Avec Guidon, monté au fond et Rémi Pairoux, au grand milieu, les Namurois entretenaient le suspense à 11-12. Deux livrées fautives de Pairoux permettaient aux Rochefortois de conclure.

Clermont 13 - Warnant 5

Avec un moral requinqué, après la victoire à Vodelée, Clermont, qui alignait son équipe-type, prenait les Mosans à la gorge, et filait à 2-0. Les Jaunes qui devaient composer sans Robain Etienne, relevaient la tête pour égaliser. Les visiteurs accumulaient alors les erreurs tant au rechas que sur le tamis. Ils laissaient filer des jeux de 15-40. Tout bénéfice pour les Verts qui s'appuyaient sur Xavier Lawarée, impérial du fond, et sur Clément Lawarée, performant en devanture pour filer au repos sans autre concession: 7-2.

Warnant reprenait avec Lecocq au petit et Droussin au fond. Les Mosans revenaient à 8-4 et sur deux livrées fautives de Clément Lawarée, caressaient le point à 9-5. Rodrigue se retirait pour son fils Kenzo. Clermont plus régulier, s'empressait de clôturer.