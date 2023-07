La première demi-finale du tournoi du Tilburck, à Braine-le-Comte, a connu un démarrage inattendu. Willaert livrait au large à 40à2. Maignault frappait au-dessus dans son jeu et Dochier loupait la bagatelle de trois livrées: 0-3 ! Deux mauvaises de Van Stalle et une outre de Nantel lançaient les Alostois. Les rechas primés s’accumulaient sur la façade de l’hôtel de ville et Kerksken égalisait à 3-3. Le tamis lessinois flanchait aussi. Flores livrait hors-cadre à 40-40, Maignault, deux fois, et Goossens servaient dans le public: 6-3. Ogy ne sauvait plus qu’un jeu, en profitant de deux baraques de Brassart.

Baasrode 3 - Thieulain 7

Après un jeu, Vandenabeele, était rappelé en urgence au boulot. Une outre de Masure permettait à Baasrode doubler la mise. Une outre de Becq à 15-40 et une de Dupont à 30-40 remettaient le compteur à zéro. Famelart et Masure s’imposaient à l’arrêt: 3-3. Une outre de Dupont à 40à2 plaçait sur orbite des Leuzois qui ne laissaient plus rien au hasard dans les trois derniers jeux.

Kerksken 7 - Thieulain 4

Les Canaris n’ont guère eu droit à la parole en finale, disputée devant 300 spectateurs. Wattier ouvrait le score via un blanc mais ensuite, Monnier signait trois outres en autant de jeux. Nantel brillait au contre-rechas et Kerksken avançait à 3-1. Les Brassart, Dochier et Nantel se régalaient sur les services de Famelart. Wattier enlevait un second blanc et le même rajoutait deux outres le jeu suivant, la seconde décisive au contre-rechas: 4-3. L'égalisation espérée ne survenait pas. Dochier coupait court au suspense en remportant un blanc. Kerksken approchait du but sur une outre de Dochier et deux larges de Becq. Famelart sauvait son jeu et Monnier, excellent dans le jeu, remportait enfin un premier passage au service.