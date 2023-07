"Lesve tes genoux" pendant la kermesse

Pas moins de 159 personnes à "Lesves tes genoux", un jogging organisé dans le cadre de la kermesse du village. Valentin Grégoire et Anne-Sophie Delougne se montrent les plus efficaces sur les 6 kilomètres. Au bout de 12 kilomètres, Clément Marinx et Leslie Colassin sont les premiers à rallier la ligne d'arrivée.

Haut-le-Wastia en fête

Joli succès pour la Wastiaise, organisée dans le cadre de la kermesse, avec 460 concurrents sur la ligne d'arrivée. Le 10 kilomètres est remporté par Mathieu Piron et Audrey Goetynck. Avec six kilomètres de plus au compteur, Quentin Poncelet et Claire Nauwelaerts franchissent la ligne en pôle position. Sur les 23 kilomètres, la victoire revient à Grégoire Vandeghinste et Amandine Ollinger. La plus longue distance de 34 bornes permet à Patrice Ringot et Elene Rochus se signer la victoire.

ATHLÉTISME

Luca Laurent aux championnats d'Europe U20

À l'occasion de l'Open Meeting, à Mol, l'équipe masculine U20 de 4x100 mètres, dont Luca Laurent, le sprinteur du Sambre et Meuse Athlétique Club, fait partie a réalisé les minima, pour les championnats d'Europe U20, organisé à Jérusalem grâce à un chrono de 40.59, soit un peu plus d'un dixième sous les minima exigés. Il s'agit aussi de la 6e meilleure performance européenne actuelle.

FOOTBALL

Namur s’incline au Sporting Bruxelles, puis domine Onhaye

Après à peine une semaine d’entraînement, l‘Union Namur (N1) disputait déjà son premier match amical samedi au Sporting Bruxelles, une P1 ambitieuse. Les "Merles", toujours en phase de test, se sont inclinés 3-1 (m.t. 0-0), ce qui n’a pas plus - on s’en doute - à leur coach Cédric Fauré, avant de partir en stage en Provence, tout en restant dans l’attente d’autres recrues… Ils se sont ressaisis le lendemain (0-4) à Onhaye (D3 Acff). Rochefort (D2 Acff) avait partagé vendredi soir (2-2) contre Seraing (D1B). Meux débutera sa préparation à Loyers mercredi. Aische (D3 Acff) s’est incliné 3-0 au Sp. Charleroi B de Frank Defays et Nadir Sbaa (N1).

NATATION

Mondial : Valentine Dumont ne passe pas sur 400 m

Valentine Dumont ne s’est pas qualifiée pour la finale du 400m libre des championnats du monde en grand bassin à Fukuoka au Japon, dimanche lors de la première journée. Elle a remporté sa série (la 3e sur les cinq au programme) en 4:10.09, elle qui dispose du record de Belgique porté le 25 juin dernier à Rome à 4:06.27, réussissant alors le minimum olympique pour Paris 2024 (4:07.90). L’ondine namuroise a signé le 15e chrono des séries.