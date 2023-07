Detilleux à nouveau double championne!

On ne va pas dire que cela a été une balade de santé, mais Emeline Detilleux a largement dominé le Championnat de Belgique des dames élites de mountain-bike. La cycliste namuroise s'est imposée à Houffalize avec une large avance. Elle a devancé Alicia Franck de quatre minutes et quarante-huit secondes. Tandis que la troisième, Githa Michiels, est à plus de cinq minutes. Il s'agit du troisième titre de championne de Belgique d'affilée décrochée par Emeline Detilleux. À chaque fois sur le parcours d'Houffalize. Elle aurait peut-être pu en avoir un quatrième si l'édition 2020 n'avait pas été annulée à cause de la pandémie du coronavirus. Elle n'a plus quitté le podium du National des dames élites depuis 2018, puisqu'elle avait terminé troisième en 2018 et deuxième en 2019.