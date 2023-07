203 joueurs sur les terrains du TC Godinne

À cause d'installations vieillissantes, le club yvoirien a dû retirer les catégories Messieurs 2 et Messieurs 35/2 de son tournoi. Mais les cinq terrains du club sont toujours opérationnels. "On avait eu pas mal de retours par rapport à l'état des terrains. On n'a pas ouvert ces deux catégories cette année, car les terrains sont en fin de vie, reconnaît le juge-arbitre qui n'a pas vu pour autant ses inscriptions baisser. L'année dernière, on était 207 avec ces deux catégories supplémentaires."

Les dames boudent

Côté dames, on relève peu d'inscriptions en comparaison aux catégories masculines. "Toutes les catégories sont bien remplies, sauf en dames. Le constat était déjà le même l'année passée. On ne sait pas très bien l'expliquer."

Le TC Godinne a pu compter sur six bénévoles de son comité tout au long de la semaine. "Trois personnes nous ont également aidé pour le traditionnel souper paella. On réitérera cela l'année prochaine. Pour clôturer le tournoi, une remise des prix était également organisée. On veut garder la confiance des participants pour qu'ils reviennent l'année prochaine", affirme Adrien Martens.

Bientôt de nouveaux terrains

Plusieurs projets sont en discussion au TC Godinne. "On a eu l'aval des autorités communales pour refaire à neuf deux terrains. Les travaux commenceront dès cet hiver. D'autres projets sont sur la table depuis bien trop longtemps, selon le juge-arbitre. Les nouveaux terrains couverts sont attendus depuis plusieurs années aussi. Tout cela pourrait nous permettre de rouvrir les Messieurs 2 et Messieurs 35/2 l'année prochaine", assure Adrien Martens. La commune d'Yvoir a réintroduit en procédure accélérée le dossier des infrastructures couvertures du TC Godinne, auprès d'Infrasports.

Une réponse est attendue à très court terme et les travaux pourraient débuter en 2025, si le projet venait à être subsidié.