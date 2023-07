Vers un sprint royal à Walcourt ?

Où voir les coureurs ces prochains jours et la caravane publicitaire qui précède la course ? Ce samedi, sur une étape déjà cochée par le très talentueux Arnaud De Lie, le peloton arrivera rapidement dans le Namurois après le départ de Huy, en bord de Meuse. Après la côte de Gives (13 h 52), la course passera par Haillot (14 h 03), Somal (14 h 35), Haversin (14 h 56), Rochefort (15 h 24), Han-sur-Lesse (15 h 37) et la côte Sur Sohère. Cela se poursuivra ensuite sur un terrain bien vallonné en Province de Luxembourg pour revenir dans le Condroz et en territoire liégeois, avec l’arrivée planifiée à Hamoir.

Dimanche, le premier porteur du maillot de leader partira de Saint-Ghislain, dans le Hainaut, mais se rapprochera très rapidement de l’Entre Sambre et Meuse, non loin des incontournables Lacs de l’Eau d’Heure. Avec un passage par Beaumont (13 h 51), Baileux (14 h 37), Couvin, où il y aura un sprint intermédiaire (14 h 53). Les collectionneurs de bidons et de musettes se positionneront certainement à hauteur du ravitaillement, planifié à Nismes (15 h 10). La course partira ensuite vers Treignes (15 h 21), Doische (15 h 34), Soulme et la montée sévère des Strépys (15 h 50) pour remonter vers Florennes (15 h 55) et entrer sur le circuit local à Chastres (16 h 26), avant de franchir une première fois la ligne d’arrivée à Walcourt à 16 h 31. Le vainqueur de cette étape y sera connu trois quarts d’heure plus tard, vers 17 h 19.

Un lauréat qui devra être puissant pour passer les bosses et explosif dans la dernière ligne droite, ou l’inverse ! Car un sprint est attendu. "Même s’il y a la côte non répertoriée de Laneffe, à dix kilomètres de l’arrivée, je m’attends effectivement à un sprint sur cette deuxième journée, c’est l’étape qui s’y prête le plus dans nos cinq journées", détaille l’ancien coureur professionnel Christophe Brandt, devenu organisateur de l’épreuve.

Le profil de cette journée planifiée entre Saint-Ghislain et Walcourt rappelle d’ailleurs celui de l’étape Neufchâteau – Fleurus, disputée en 2021, qui avait vu un sprint massif, avec le succès de Dylan Groenewegen.

Cela promet du spectacle, qui se prolongera encore dans la région lundi.