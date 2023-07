Victoire en solitaire de Tim Coppens

Après un départ fictif, tout ce beau monde va mettre les petits plats dans les grands. À la fin de la première ronde, le peloton est toujours compact. Pour Baptiste Bernard et Max Gilles, c’est toutefois le début du calvaire. Pour Niels Winckelmans, c’est l’abandon. Puis au fil des passages de la ligne, le groupe perd de nombreux éléments. Jason Miller accuse plusieurs minutes de retard. Tout comme Asselberghs, Picoux, Michel et autre Laverdeur. À ce rythme il n’en restera guère. Devant, les gars moulinent sans chercher à vraiment faire la différence, qui s’opère tout naturellement. Et les moins costauds passent à la trappe. La décision va tomber lors des trois derniers tours. On retrouve bientôt trois hommes en tête: Dricot, Demolder et Scherrens. Trio auquel trois autres fuyards vont venir se joindre. Après avoir compté quarante secondes d’avance, ils sont bientôt rejoints. À la cloche, on voit passer trois duos séparés par quelques secondes. En chasse un peloton qui peut encore y croire. Mais qui ne doit plus tergiverser. Craignant ce retour éventuel, Tim Coppens va placer un démarrage décisif dans la côte d’Hastière. Il ne sera plus repris.

Les 136 kilomètres en 3,07’,22 1) Tim Coppens, 2) à 4’’ Jonas De Schampheleire, 3) Ewout De Keyser, 4) à 8’’ Arno Wallenborn, 5) Thomas Demolder, 6) à 15’’ Gerben DeWinter, 7) Robin Ernst, 8) Kjell Cooman, 9) Tristan Navez, 10) Glen Van Nuffelen, 11) Robbe Vyvey, 12) Axel Wintrebert, 13) Tomas De Neve, 14) Wout Vanderaerden, 15) Dylan Van Den Borre, 16) Aubin Vasseur, 17) Gauthier Beeckman, 18) Arthur Lowagie, 19) Yame-Zias Geenen, 20) Tristan Bloemen, 21) Grégoire Lemaire, 22) Thomas Nennen, 23) Pierrick Vernier, 24) Gilles Vercruysse, 25) Max Bonroy, 26) William Daumont, 27) Thiemen Vanderplasschen, 28) Tim Diederich, 29) Blaine Kieck, 30) Esteban Sorli.