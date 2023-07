St-Servais cartonne et prend la tête

Après le partage des deux premiers jeux, les Namurois, où le cordier Génicot rayonne via une quinzaine de rechas outres, se détachent à 1-4, 2-6 et 4-7. Avec Westyn, les Clermontois relancent le suspense à 5-9. Emmenés par Charlot et B. Dhyne au rechas, les Saint-Servaitois ne lâchent plus rien pour signer un carton plein et occuper le leadership dans la foulée. À, 4-9, J. Dhyne avait remplacé Génicot.