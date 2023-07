Reprise victorieuse pour Clermont

Particulièrement fautifs en début de lutte, les visités galvaudaient les quinze ; Tout bénéfice pour St-Marc, qui s’isolait à 2-4.

Sous l’impulsion de Dussard, performant au petit, Senzeilles relevait la tête pour renverser la vapeur à 6-4. "On a très mal livré et on n’a plus répondu à la frappe", avoue Geoffrey Haubruge.

Senzeilles filait à 10-5. Briot au service sauvait alors le point pour les Namurois.

Vodelée 5 - Clermont 13

Après deux semaines de repos, Clermont retrouvait la compétition pour un duel chez un mal loti. Les premiers jeux allaient en partage jusqu’à 2-2. Les Frontaliers, sous l’impulsion de Martin et Mine, opéraient alors la cassure à 4-2. "On manquait de régularité, principalement à la frappe," reconnaît Benjamin Bastien, le cordier clermontois.

Les Clermontois rectifiaient le tir. Xavier Lawarée au fond et Corentin Piron au grand milieu, haussaient le ton sur le rectangle et les Verts renversaient la vapeur au repos: 4-7.

Pour reprendre le second acte, Mine et Martin permutaient sur le rectangle vodeléen sans toutefois pouvoir freiner la progression visiteuse. Vodelée sauvait un dernier jeu à 5-11 avant de baisser pavillon.

Avec ces trois points, Clermont s’offre une bouée d’oxygène.