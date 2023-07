Les filles de la RES Philippeville se montrent ambitieuses et visent la 1ere partie de tableau en P1

De l’ambition

Philippeville, c’est un club avec une équipe première (en P3), une équipe B (en P4), une équipe dames (en P1) et une équipe réserve. Cette dernière, lancée en 2022, a été sacrée vice-championne au terme de la saison. "C’est une bonne équipe, avec des bons gars, une bonne ambiance. Nous avons voulu garder la même équipe pour cette saison, et pourquoi pas viser le titre ? On sort d’une super saison, où le plaisir de venir régnait avant tout, et les résultats ont suivi", commente Philippe Chermanne, le T1 inchangé de l’équipe. Seuls trois milieux viennent compléter l’équipe: David Tricerri et Romain Devries (de Surice) et Maverick Pittigher (Flavion).

Du côté de l’équipe B, quelques renforts sont à compter: les défenseurs Maxence Demars et Rayan Desorbaix (de Treignes), Maxence Vael (de Somzée), Geoffrey Pemers (de Biesme B) et le retour de Lucas Lardinois ; les milieux Stephano Di Bennardo (Fraire), Louis Lambert et Romain Petit (Somzée B), et le retour de Justin Vanderelst ; et les attaquants Mattéo Dogot (U17 Nismes), Adrien et Jérôme Galante (Surice). "Après la déception de la saison passée, nous avons mis en place un gros chantier, une nouvelle équipe avec un encadrement plus fort, et un nouveau coach, reconnu pour fédérer: Rémy Liessens. Il a carte blanche pour redorer le blason, viser le top 5 et le tour final", déclare le président philippevillois.

Viser la P2

L’équipe première, qui évolue en P3, montre aussi de grandes ambitions pour cette nouvelle saison: "Atteindre le tour final cette année est obligatoire. On doit viser la P2. Nous avons fait pas mal de transferts, et avons toutes les cartes en main pour faire parler de nous en P3, mettre la barre haute et continuer de progresser", dit le coach, inchangé, Jean-François Herpers. Charly Museux (Erpion B), Jérémy Beck (Ciney), Benjamin Dubois (Houyet), Damien Raskin (Florennes), Jérôme Magniez (Pesche) et le retour de Charles Dayez renforcent l’équipe.

Enfin, montée de façon inattendue en P1 à la fin de la saison passée, l’équipe féminine veut montrer qu’elle a sa place. Fabrice Schietecatte commente les ambitions de son équipe: "On va parler d’une saison d’acclimatation, mais en visant la première partie de tableau. C’est une jeune équipe technique, on se donnait deux ans pour les former et on est monté cette année. L’ambition est de jouer le championnat, de se battre tous les week-ends."