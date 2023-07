Bernard Bolly, un "pro" pour aider les "Merles"

Le passage à la Nationale 1 s’accompagne d’une certaine professionnalisation, dans le chef du club unioniste. C’est dans cette optique que le matricule 156 vient d’engager son nouveau manager en la personne de Bernard Bolly (47), qui a déjà exercé une fonction de direction au sein de l’Excelsior Virton, qu’il retrouvera dans la même division cette saison. Ayant commenté pendant 18 ans des matchs de D1 A et D1 B, pour Proximus et Eleven, mais aussi la Ligue des Champions pour Pickx Sports, l’intéressé est convaincu par le projet namurois. "Namur doit être présent sur la carte du football belge , estime-t-il. Je rejoins le président Annet dans sa volonté de stabiliser le club en N1 et de le rendre progressivement plus professionnel. Je compte m’investir à fond dans ce chantier important."