Thierry Lavis, un enfant de la balle !

On ne sait pas être et avoir été. Mais Thierry Lavis, lui, a beaucoup été. Il y a trois ans, il a même rejoué en R3, aux côtés d’autres jeunes ! Et comme tous ces derniers, il a commencé à taquiner la balle à Mont-Gauthier (l’antre provincial de cette discipline). Où il allait s’illustrer avec beaucoup d’aplomb, dans toutes les catégories, pendant plus de trente ans. Mais l’copain Thierry excellait aussi ballon au pied. Dans les clubs de Ciergnon, Chevetogne, Sorée et autre Han-sur-Lesse.