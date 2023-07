Patris: "On repart d'une demi-feuille blanche..."

Pour le coach, qui avait remplacé très tôt Manu Rousselle, lors de la défunte saison, ce sera aussi une première préparation en tant que T1. Lors de ce stage, ce dernier pourra finalement aussi compter sur Tanguy Lempereur, même s’il ne sera pas opérationnel avant le mois d’octobre. Au menu de la préparation, des matches contre, entre autres, des adversaires brabançons (Genappe, Waterloo, Tubize…) et un deuxième tour de coupe de Belgique face à un adversaire namurois, le 6 août (Evelette ou Meux B). "Le but n’est pas d’arriver en forme avant cette rencontre, même si ce sera un bon match de préparation. Le championnat est prioritaire."

À noter que la préparation physique sera orchestrée par Benoît Leclercq (Francs-Borains, Mons)… à distance. "Il enverra toutes les infos et les instructions, ce sera interactif. Tout est planifié et il y aura du boulot."

Le groupe sera déjà sur le pont ce week-end, lors d’un tournoi triangulaire à Jambes, avec deux rencontres face aux U23 du Sporting de Charleroi (15 h) et la D2 amateurs de Verlaine (17 h). Deux adversaires coriaces pour un premier rendez-vous.

Un gardien international

C’est le transfert surprise de cet été: les Aischois ont engagé un… troisième gardien, appelé à être titulaire, malgré son jeune âge (18 ans). Lucas Monteiro arrive en prêt en provenance d’OHL, où il évoluait avec les U23. Il a la double nationalité, mais a été international portugais chez les U16, 17 et 18. En janvier 2023, il a encore participé à un stage avec l’équipe nationale. "Je suis content d’intégrer l’équipe d’Aische, où les autres gardiens sont dans ma tranche d’âge. Je viens ici pour prendre du temps de jeu. Le plus fort d’entre nous jouera et j’en suis bien conscient. Pouvoir jouer dans une division nationale avec des adultes va me faire un bien fou, pour l’expérience. Je n’ai pas traîné à accepter la proposition d’Aische, qui a une très bonne équipe. Et cela, dans une ambiance très familiale, ce qui est très important pour la cohésion d’un groupe. J’ai déjà regardé quels étaient nos futurs adversaires et j’ai hâte de commencer la préparation. Outre mes entraînements avec Aische, je ferai également des entraînements à l’Académie Proto avec Silvio", conclut le nouveau venu du stade Bertrand.