Cyclisme: Lucas Jacques, un bon cran plus haut

Pour sa deuxième année chez les espoirs, Lucas Jacques s’est donc pleinement mis en confiance. "Lors de la première étape du Tour de Liège, le bon coup est sorti quand tout le monde avait mal, détaille-t-il. J’étais satisfait d’y être. Je craignais la dernière étape, au niveau du classement général, mais j’étais encore avec les quinze meilleurs de l’épreuve (NDLR: il a terminé 12e de cette étape). En général, je me sens mieux au fil des jours, sur une course par étapes."

Après un bon premier Tour de Namur, l’été dernier, Lucas Jacques y retournera dans un peu moins de deux semaines avec une ambition plus élevée. "J’en ai déjà envie", ajoute-t-il, dans un sourire. Il ne va pas rouler ce week-end, afin de garder de la fraîcheur (NDlR: il a aussi disputé, ce mercredi, la SD Worx BW Classic, épreuve classée en catégorie 2 à l’UCI), avant de remettre le cap vers les Pays-Bas, pour une nouvelle manche des U23 Road Series. Puis, ce sera le départ du Tour de Namur.

Est-ce que les huit étapes du Tour d’Italie lui ont fait du bien ? "Au moment même, j’ai envie de répondre que j’y ai plus souffert qu’autre chose. Mais ces huit jours de course au plus haut niveau ont sans doute permis de m’améliorer. Un tel Tour, cela gonfle le moteur, comme on dit."