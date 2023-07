Comtoyou a joué les influenceurs au 25 h Fun Cup

Sans expérience des 25 H, ni de la Fun Cup, les quatre pilotes ont atteint leur objectif: être à l’arrivée. "Ils ont été sérieux, attentifs et à l’écoute de leur coach professionnel, Dorian Boccolacci. Ils ont dû apprendre à gérer une course de 25 H et ils l’ont fait avec brio, en ramenant une belle 46e position finale. Tout s’est très bien passé, et tout le monde s’est bien amusé."

Satisfaites de l’expérience, les quatre célébrités d’internet ont déjà un objectif. "Un top 23 en 2024", confiaient-ils, avec une certaine fierté d’avoir vu le drapeau à damier à la fin de la course. LeBouzeuh, qui a terminé la course, s’est même offert un temps proche des 3.00’ au tour. "S’il s’y met sérieusement, je suis certain qu’il peut aller vite, celui-là", s’exprimait Dorian Boccolacci, sur le podium final.

Un podium en Bi-Place

Si la montée sur le podium des quatre influenceurs était anecdotique, un équipage a pourtant bien pu faire gicler le champagne sur le coup de 18h dimanche. Composée d’Esteban Muth, Benoît Visnovsky, Marco Van Oppens, Geoffrey Bara, Frédéric Tacquet et Alexandre Coffe, la 315 Fun4Racers by Comtoyou s’est offert une troisième position en catégorie Bi-Place, juste devant une autre Fun Cup by Comtoyou, la 365 Car-Pass LRE by Comtoyou des leaders du championnat. "Elle a hérité de plusieurs pénalités de temps, ce qui a contraint Philippe Denis, Quentin Denis, Gautier Engisch, Stéphane Lémeret, Philippe Reynens, Miguel Coppieters et Édouard De Braekeleer à finir au pied du podium."