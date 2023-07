Ciney: des recrues polyvalentes

Un championnat chasse l’autre. Certains vont voir ailleurs si la pelouse n’est pas plus verte, obligeant le directeur technique et ses pairs à ratisser afin de trouver des remplaçants du même gabarit et autres capables d’intégrer parfaitement le noyau. Qui devrait ainsi atteindre un niveau plutôt conséquent. Et Ciney n’a pas échappé à la règle. Aussi bien au rayon des sorties que des entrées.

Manu Rousselle est confiant

"Nous avons enregistré quelques départs, c’est un fait. Mais pour compenser ceux-ci, j’estime que le club a eu la main heureuse. Les six nouveaux ne sont pas nés de la dernière pluie. Ils ont déjà tous évolué à ce niveau et peuvent évoluer à différents postes sur le terrain. Ce sont des pions polyvalents. Aujourd’hui, jour de reprise des entraînements, ils ne sont pas tous là. Les congés, les vacances, nous ne sommes qu’à la mi-juillet. Il me reste cinq semaines et quelques jours avant la première journée de championnat. Ce sera suffisant pour amener mon équipe à un bon niveau. Je suis confiant."

Le président Dédé Daoust l’est tout autant. "L’an dernier, nous avons cravaché pour nous mettre à l’abri. De nombreux joueurs ont demandé leur bon de sortie. C’était leur droit. Mais ceux que nous avons engagés ne sont pas des manchots. Ainsi Édouard Dehon (ex-Marloie), Vincent Gaziaux (Marloie), Simon Marazza (Rochefort), Arthur Poncelet (Onhaye), Bryan Michels (Aische) et Jonathan Fondaire (Aywaille). Ayant déjà joué chez nous, les quatre premiers précités connaissent la maison. Sans être trop optimiste, j’estime que notre équipe devrait être plus forte que l’an dernier. Mais il ne faut jurer de rien."

Jonathan Fondaire devrait emmener tout ce beau monde. C’est sans nul doute le transfert nec plus ultra ! "J’ai choisi Ciney, car c’est un club de belle aura. Où l’ambiance et la solidarité ne sont pas de vains mots. Pour atteindre une bonne cohésion, Il va falloir travailler, c’est un fait."

Prochains matches amicaux: mardi 25 juillet, à 20 h, contre Beauraing, dimanche 30 à 16h contre Habay.