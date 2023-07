Blaimont, l'épreuve cycliste qui grimpe

Ce vendredi, ce sera la fête du vélo à Blaimont. Avec l’organisation de l’épreuve créée l’an passé pour les cadets et les juniors (avec une victoire de Maxence Place). Ce Grand Prix du Télévie va vivre, dès sa deuxième édition, de nombreux changements. Celui de catégorie, puisque c’est désormais une course pour les élites et espoirs (dans laquelle évolue désormais Thomas Nennen, le régional de l’étape, qui est en forme ces dernières semaines et sera très motivé à l’idée de se montrer devant ses supporters) mais aussi et surtout de statut. Ce n’est plus une simple kermesse, mais un interclubs national. "Nous avons de l’ambition au niveau du comité d’organisation", commente le coordinateur, Stéphane Nennen (le papa de Thomas), cheville ouvrière de l’événement avec le Comité Télévie Agimontois et le Ser Vélo Team de Laurent Servais. "On verra comment se déroule notre course ce vendredi. Mais pourquoi ne pas envisager de monter à l’échelon de la Coupe de Belgique l’an prochain ?"