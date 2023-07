Balle pelote: Purnode défiera Miavoye en Promotion C

Après avoir brisé la spirale des défaites face à son rival direct, Sart-en-Fagne B, Purnode a requinqué son moral, pour recevoir Miavoye sans complexe. "Ce carton plein a fait du bien. De plus, on se rappelle les avoir battus l’an dernier", renchérit Mike Denis, de retour après une escapade à Paris. " Dans un bon jour, on est capables de tout. On tentera d’accrocher rapidement l’unité." En revanche, Miavoye sera à nouveau confronté aux absences des vacanciers Dufour et Mansour, tandis que Brouir et D. Pairoux traînent des blessures. "Force est de constater que nous n’avons jamais été au complet durant ce mois de juillet, observe Damien Pairoux. Cela devient compliqué à gérer. Les “Brasseurs”, en plein redressement, vendront chèrement leur peau. On jouera sans trop de pression, en mettant en place la stratégie du sauve-qui-peut, pour viser la gagne." Les autres pensionnaires du Top 5 auront, du moins sur le papier, des tâches plus faciles. Ainsi, St-Servais rendra visite à Clermont, à la traîne. Le leader, Sart A, hébergera Thy-Thuillies, tandis que Meux pourrait réaliser une bonne opération en recevant Sart B. Havrenne, imprévisible, affrontera Thy-Thuillies, avant un déplacement hasardeux à Maubeuge, autre formation capable du pire comme du meilleur, dans son fief.