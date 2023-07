Balle pelote: derniers réglages avant Namur en nationale 3

Après avoir fait le plein face à Vodelée et St-Denis, les deux derniers, St-Marc affronte Senzeilles et Mont-Gauthier, deux des quatre qualifiés pour la Balle du Gouverneur. Un dernier galop d’entraînement pour les banlieusards namurois, qui devraient en profiter pour effectuer les derniers réglages. " On va jouer crânement notre chance", lance Geoffrey Haubruge, qui aimerait décrocher un nouveau trophée avant de ranger le gant. "À Senzeilles, sur un ballodrome favorable aux frappeurs, on veut confirmer le succès signé à l’aller. Samedi, on visera la revanche face à Mont-Gauthier. À l’aller, on avait dû batailler pour sauver le point. Les Rochefortois ne sont pas imbattables."