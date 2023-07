Tennis: les "Pirates" rhisnois finalistes dans huit catégories

Le tournoi estival des Pirates du TC Rhisnois a rassemblé 184 joueurs, dont 143 messieurs et 41 dames, répartis dans 17 catégories. Celle des Messieurs 6 fut la plus prisée, avec 32 inscrits, tandis que chez la gent féminine, la D25 4 recensait 11 concurrentes. "Nous avons consenti une légère diminution de participants en limitant le nombre de catégories, précisait le juge-arbitre Bertrand Lebrun. En fait, nous souhaitions prioriser le déroulement des rencontres à domicile, afin de ne plus devoir s’éparpiller dans les clubs voisins, et notamment à Meux au TC La Bruyère, avec lequel nous entretenons d’ailleurs d’excellentes relations. Je suis persuadé qu’à défaut de cette mesure, on pouvait attirer 300 tennismen. Par ailleurs, les présélections ont favorisé une cinquantaine de Rhisnois qui représentent pour la première fois au moins 30% des inscrits."