Football: les Fagnards au-devant d'un grand défi

"Lors de ce premier entraînement, nous allons faire connaissance et jouer beaucoup avec le ballon. Les choses sérieuses commenceront lundi, avec les tests physiques notamment. Nous sommes assez optimistes, enchaînait le T1. Nous sommes à l’aube d’un tout nouveau projet. Ce ne sera pas évident, mais c’est un très beau défi pour les joueurs, le staff et le comité. Nous avons hâte d’en découdre. Si nous savons que beaucoup nous citent dans le fond du classement, nous sommes tous des hommes de défi."

Rafik Gouzli (24 ans, milieu de terrain, Revin, France), Yousif Hammod (Palestinien, vient du Liban) et Denis Karunwo (République démocratique du Congo) sont les dernières recrues fagnardes.

Un staff complet

Le coach Joël Van Den Noortgate sera épaulé par David Sikorski (T2 et entraîneur des U19 interprovinciaux), Pierre Desy (T3 et entraîneur des gardiens), Miguel Braconnier (préparateur physique), Matis Manuzzi (kinésithérapeute) et l’inamovible Pascal Detournay (délégué). En compagnie d’autres bénévoles, ce dernier a entamé les grands travaux au stade du Roi Soleil, afin de rendre au site son lustre d’antan.

Le programme

Les matchs à domicile seront disputés à Couvin. Matches amicaux: dimanche 23 juillet (15 h), Couvin – Vencimont (P2B); jeudi 27 juillet (20 h), Couvin – Flavion-Morialmé (P1); mardi 1er août (19 h 30), Couvin – Courcelles (P1 Hainaut); samedi 5 août (19 h 30), Couvin – Soignies (P1 Hainaut); mardi 8 août (19 h 30), Frasnes (P2C Hainaut) – Couvin ; jeudi 10 août (20h00), Couvin – Fontaine (P2C Hainaut); jeudi 17 août (19 h 30), Couvin – Petigny-Frasnes (P2B); dimanche 20 août (15 h), Couvin – Binche (D2); mardi 22 août (20 h), Couvin – Mont/Marchienne-Collège (P2C Hainaut) ; stage interne: du vendredi 28 au dimanche 30 juillet ; Coupe de Belgique: dimanche 6 août (16 h), à Péruwelz ou à Jumet ; championnat: dimanche 27 août (15 h), Braine – Couvin.