Football = la phase de préparation a démarré à Onhaye

Les vacances sont finies pour les Walhérois, invités à leur première séance de la saison ce lundi, en fin de journée. Les derniers "estivants" du noyau A (Granville, Gilain, Defresne et Lorenzon) seront tous revenus d’ici le week-end. Le contingent, comprenant quelques jeunes, était donc déjà bien fourni pour cette reprise. Mais pas encore de trace du troisième renfort attendu pour meubler le secteur offensif. "On suit toujours quatre profils intéressants, dont des Français d’un niveau certain", confiait Lionel Brouwaeys, qui cherche plutôt un jeune élément qu’un "routinier", pour compléter son arsenal. "On avait opté pour une autre animation l’an dernier, avec Anthony décrochant un peu plus et FG dans un rôle un peu différent. Et cela avait bien marché. Nos buts provenaient de plusieurs sources et on avait terminé avec l’une des meilleures attaques de la série. Mais avoir un offensif de plus ne serait pas superflu", précisait le coach onhaytois, qui profita de ses vacances aux îles Canaries pour étudier de plus près les forces qui lui feront face. "Avec ses gros transferts, dont certains formés à Anderlecht, Schaerbeek visera sûrement la montée. St-Symphorien a aussi puisé du très bon, à Mons et à St-Ghislain. Manage a fait venir le Montois Wildemeersch, Jodoigne a formé une nouvelle équipe… La série va être forte. Il y aura aussi tous les derbys. Ces rencontres sont sympas pour les journalistes et les spectateurs, mais ne sont jamais faciles à négocier pour les équipes concernées." Le calendrier en offrira d’ailleurs une aux Walhérois d’entrée de championnat, à Ciney. "Ce sera déjà un gros match, avec sans doute beaucoup de public. Dommage que ce ne soit pas chez nous", ajoutait "Lio", avant de lancer son programme de préparation par le traditionnel test VMA. "On se verra cinq ou six fois par semaine, si l’on compte les matchs. Avec l’habituel stage, qu’on fera au collège de Godinne cette année, du 2 au 4 août. Le but, cela reste d’être fit pour la compétition."