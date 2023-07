Football: des Vedrinois concernés pour la reprise

Pour ces premiers pas, seuls Simon Gengler (vacances) et Florent Gilet et Yedidia Vuzu, tous deux blessés, étaient absents. Du travail, il y en aura, car les Namurois, pour leur promotion en D3, présenteront un nouveau visage avec, entre autres, les nouveaux venus que sont Giresse Mwemwe, Arthur Delmarcelle, King-David Akandja, Yedidia Vuzu et Bilel Benothman. Un autre joueur devrait encore grossir un groupe qui compte pour l’instant vingt éléments. À l’entraînement de ce mardi, l’éventuelle nouvelle recrue était Fati Karabagli, qui a évolué trois saisons à Charleroi et avait joué en jeunes à Arquet.

"Je vais tenter d’apporter toute mon expérience, confie Giresse Mwemwe. De plus, le coach attend de ma part que je sois le relais sur le terrain. Si on visera en premier lieu le maintien, le club s’est donné les moyens pour faire bonne figure et, pourquoi pas, embêter plusieurs équipes."

Le point d’interrogation, c’est l’engagement d’un second gardien. Indispensable pour épauler Florent Gilet. "Pour ce poste, on ne s’est pas précipités, explique Michel Remacle. Les bonnes opportunités peuvent se faire dans les derniers jours."

Après un premier entraînement très sérieux, Michel Remacle se montrait déjà optimiste. "La D3, c’est évidemment une découverte pour tout le monde et nous sommes très excités de démarrer cette nouvelle saison. On sent déjà les joueurs très motivés à l’idée de recommencer. La nouvelle équipe me semble à un niveau plus élevé que la saison dernière, malgré tout le respect que j’ai pour les joueurs qui sont partis. En fait, tous les postes ont été dédoublés, ce qui obligera chacun à montrer qu’il a sa place. Avec un noyau de qualité, j’espère que notre tâche ne sera pas compliquée, même si on ne connaît pas toutes les équipes de la série. Et, comme le dit Denis Sulejman, on ne voit pas autre chose que la colonne de gauche."

La Supercoupe à Meux

Le premier match des "Bleus" est programmé ce vendredi à 19 h, à Meux, en Supercoupe contre Spy. Suivront des amicaux et la Coupe de Belgique, le premier week-end d’août, face à une équipe hennuyère. En championnat, les Vedrinois ouvriront le bal le samedi 26 août, à 20 h, à Perwez. La première à domicile aura lieu huit jours plus tard, face à Jodoigne, le samedi soir.