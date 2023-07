Clémentine Pierard et le rêve barcelonais

Les filles de la sélection francophone (U18) et leur encadrement ont vécu une semaine de rêve, à Barcelone. Comme l’an dernier, elles y ont en effet aligné les belles prestations, pour aboutir jusqu’en finale du prestigieux tournoi international catalan. Parmi la délégation de la FVWB, figuraient la passeuse namuroise Léa Hubeaux, mais aussi Clémentine Pierard, une attaquante ("4") somzéenne évoluant à Tchalou. "On a gagné nos six matchs de poule et notre demi, avant d’être battues de peu en finale (NDLR: 25-22 et 25-23), contre l’équipe A de Barcelone", confirme la jeune fille de 17 ans, qui a ainsi clôturé son cycle de trois saisons en sélection sur une superbe expérience. "On avait une belle équipe, qui n’avait presque pas changé par rapport à l’an dernier. C’était très chouette. On apprend beaucoup de ce genre de compétition, face à des joueuses venant des États-Unis ou d’autres nations. Oui, j’ai participé à tous les matchs, sauf le jour où on devait en disputer quatre d’affilée. Là, comme d’autres, j’ai été laissée au repos lors de notre dernière rencontre de poule. Les plus jeunes ont pris le relais."