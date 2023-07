Balle pelote: un deuxième titre pour les Somme père et fils

Les Morvillois ont aligné les succès pour prendre les commandes de la série. Le bilan actuel est particulièrement impressionnant, avec onze succès pour une seule défaite. "On s’est incliné le 10 juin face à Acoz, qui est reparti avec les trois points. En première armure, on a laissé filer les cinq jeux montés à la limite et, en seconde armure, les “Coquis” ont fait la loi sur le rectangle." Un revers rapidement oublié. "On vient d’aligner cinq succès de rang. Sur les onze victoires, nous en avons signé dix à trois points. Nous sommes bien armés, tant sur le rectangle que sur le tamis."