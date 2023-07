Balle pelote: Dorinne mise sur la jeunesse

Dans le même registre, mitonné par les mêmes ingrédients de jeunesse et d’expérience, la régionale 3 est animée par les minimes Denis Macor, Lucas Wouez et le prometteur Martin Brilot, sélectionné par ailleurs pour le GP de Bruxelles en U16. Ils sont conseillés et épaulés par les anciens, dont Dany Pêcheur. "On construit ensemble, avec nos jeunes. À cet égard, nous avons saisi l’opportunité de les faire jouer contre des seniors, poursuit le président. On joue lutte par lutte, avec le top 3 en point de mire. On n’aligne pas nécessairement la meilleure équipe en minime, afin d’opérer une tournante, tout en privilégiant la bonne entente."