Victor Alexandre, le "Poupou" du Triathlon International de la Haute Meuse

Le départ en rolling start, soit cinq athlètes toutes les dix secondes, venait mettre le chat dans les poules et ne permettait pas toujours aux sportifs de savoir où se trouvait la concurrence. C’était d’ailleurs le cas sur le duathlon petite distance, qui combinait 2,5 kilomètres de course à pied, 37 bornes de vélo sur un parcours difficile et à nouveau 6 kilomètres de course à pied. Si Fabrice Van Espen était le premier à rallier l’arrivée, il était finalement relégué à la deuxième place, derrière Joachim Libois, parti un peu plus de 6 minutes après lui. L’athlète de l’Endurance Team Chièvres, Robin Platiaux, complétait le podium masculin. Jolie 14e place au classement scratch pour la Lustinoise Jeanne Dupont. Sans aucune pression, et présente uniquement pour le plaisir, elle est parvenue à devancer ses concurrentes de plus de 14 minutes. Dans la version triathlon, où les 2,5 kilomètres de course à pied étaient remplacés par 500 mètres de natation dans la Meuse, le Français Éric Valsesia et Émilie Libert ont décroché la victoire.

La bagarre s’annonçait belle sur la longue distance, sur le duathlon. Au programme, 2,5 kilomètres de course à pied, 74 bornes de vélo et enfin 18 kilomètres de course à pied. Si Victor Alexandre était le favori, il allait avoir fort à faire avec son coéquipier Romain Rezsohazy, Niels Vanhove ou encore François Reding. Au terme de la première boucle, Sylvian Georis était le premier à monter sur son vélo. Mais il ne fallait pas longtemps avant que Victor ne prenne les commandes. Il se faisait accrocher par Niels, qui parvenait à tenir l’allure au fil des kilomètres. Au début du second tour, surprise, Victor et Niels revenaient sur François, censé être derrière eux. Mal aiguillé, François avait quelques kilomètres de moins au compteur du premier tour et allait être par la suite disqualifié, alors qu’il avait franchi la ligne d’arrivée en tête. Niels et Victor posaient le vélo ensemble, mais la course à pied tournait à l’avantage du Néerlandophone, décrochant la victoire finale. Romain complétait le podium. Chez les filles, joli tir groupé pour le TriGT avec la victoire d’Emma Claisse, devant Zoé Leurs. Sur la version triathlon, Joost Friderichs se montra le plus efficace, tout comme l’athlète du Batifer Triathlon, Eléonore André.

Les podiums

Duathlon "short distance": hommes: 1. Joachim Libois 1.28.30, 2. Fabrice Van Espen 1.31.34, 3. Robin Platiaux 1.32.04 ; dames: 14. Jeanne Dupont 1.39.10, 54. Alix Pairoux 1.53.45, 73. Valérie Vincent 1.56.57.

Duathlon "long distance": hommes: 1. Niels Vanhove 3.07.07, 2. Victor Alexandre 3.08.16, 3. Romain Rezsohazy 3.14.16 ; dames: 27. Emma Claisse 3.47.44, 37. Zoé Leurs 3.53.28, 48. Samanthan Ecker 4.01.12.

Triathlon "short distance": hommes: 1. Éric Valsesia 1.32.04, 2. Géry Thérer 1.32.34, 3. Guillaume Demazy 1.34.02 ; dames: 72. Émilie Libert 1.58.39, 81. Gwen Godts 1.59.23, 83. Sophie Debry 1.59.37.

Triathlon "long distance": hommes: 1. Joost Friderichs 3.23.02, 2. Geoffrey Vandebrouck 3.46.00, 3. Maxime Grifgnée 3.49.16 ; dames: 24. Eléonore André 4.22.49, 33. Bénédicte Ramet 4.29.43, 37. Aline Jaumotte 4.32.58.