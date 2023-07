Namur: six joueurs en test pour la reprise

Cédric Fauré, le mentor namurois, fort de sa première expérience réussie comme entraîneur en Belgique, avait hâte de retrouver son nouveau noyau pour entamer la préparation du futur championnat, en Nationale 1. "Nous avons fait un recrutement cohérent, estime le Toulousain. Avec pas mal de qualités et des joueurs qui veulent prouver qu’on a eu raison de leur faire confiance." Un ensemble très différent de l’an dernier, pour aborder le plus haut niveau amateur. Seuls sept "anciens" sont demeurés fidèles aux couleurs jaunes et noires: Ghaddari, Vander Cammen, Detienne, Baudot, Khaida, Dheur et Tonnet. Le coach français devra particulièrement soigner les nouveaux automatismes d’un groupe qu’il espère voir culminer à vingt éléments.