Des résultats inattendus pour Labar et Nkansa aux championnats d'Europe U23 en Finlande

Intégrer le top 10

Après sa qualification en série, grâce à une 4e place et à un chrono anecdotique de 8.51.12, Clément avait revu son objectif à la hausse. L’athlète de l’Arch voulait intégrer le top 10. Il termina cette finale à la 9e place, en 8.47.38, avant d’apprendre la disqualification du 4e, pour avoir mordu une ligne. "J’ai abordé la finale avec les jambes plutôt fatiguées. C’est la première fois que j’enchaînais deux 3000 mètres steeple en 24 h. Heureusement, j’ai pu me relever, la veille, lors des 400 derniers mètres, ma place en finale étant acquise. Le but était de ne pas partir trop vite, en évitant de suivre la tête de la course. Dans le dernier tour, j’ai fait mes calculs. J’étais 10e et il y avait un trou derrière. J’ai décidé de tenter le tout pour le tout et de remonter. Je suis revenu sur le 9e dans la dernière ligne droite. Puis, j’ai appris que j’étais finalement 8e. Je suis totalement satisfait de ma troisième expérience internationale, d’autant que c’est la première fois que j’ai atteint les objectifs que je m’étais fixés", commente Clément, encore sur son petit nuage.

Un résultat bien plus qu’encourageant, quand on se rappelle que le Cinacien n’est qu’en première année dans cette catégorie. Un podium est déjà dans un coin de sa tête, pour les deux prochaines années.

"Ce titre n’efface pas la frustration"

Les distances de prédilection de Delphine sont plus courtes, mais le programme était bien chargé. Elle a enchaîné les qualifications, les demi-finales et les finales en 100 et 200 mètres, sans oublier le relais 4x100 mètres, sur lequel les quatre sprinteuses belges ont décroché la 5e place, signant un nouveau record national. Le 100 mètres est la distance de prédilection de l’athlète du Royal Exelsior Brussels. Et, après une qualification en série, et un record personnel en demi-finale (11.22), elle aborda la finale avec des intentions de médaille. Finalement, elle échoua au pied du podium, avec une frustrante 4e place. Elle clôturait ses championnats par la finale du 200 mètres. Sans grande ambition, Delphine y sembla décontractée, ce qui lui réussit parfaitement puisque la Sambrevilloise s’imposa en cassant sur la ligne pour devenir championne d’Europe, en 23.31. "Je quitte ces championnats contente, mais fatiguée. L’apprentissage a été énorme et je me suis forgé encore un peu plus mon mental. Le titre, je ne le réalise pas, mais il n’efface pas la frustration du 100 mètres. Et c’est tant mieux, cela va me permettre de continuer à m’entraîner dur", raconte la sympathique athlète.

Pour l’un comme pour l’autre, la suite consiste en quelques jours de repos, avant de tenter de briller lors des Championnats de Belgique, qui se dérouleront à Bruges, dans deux semaines.