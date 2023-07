Triathlon: les régionaux étaient en forme à Anhée

Coup de tonnerre ce vendredi, pour le Triathlon de la Haute Meuse. Les résultats de l’analyse de l’eau ne sont pas bons. La bactérie "escherichia coli" est au-dessus des critères de bonne qualité et ne permet pas une natation en toute sécurité. Les organisateurs ont décidé de ne pas annuler la partie natation, mais de proposer aux athlètes de nager ou de remplacer cette partie par 2,5 kilomètres de course à pied. On se retrouve donc avec un duathlon et un triathlon, pour les deux distances.