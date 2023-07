Scott Nicolas s’impose à Géronsart

Le tournoi de Géronsart s’est terminé dimanche, rassemblant au final 380 participants. Des chiffres qui prouvent, une fois de plus, que le tennis se porte bien dans notre province. Ce que ne dément pas Mélanie Teise, qu’on a retrouvé à la table de juge-arbitre: "En 24 heures, tout était complet pour occuper les dix terrains disponibles. Ici aussi, il y a eu des déçus, des gens du club qui n’ont pas su s’inscrire", constate-t-elle. Celle-ci concède qu’il serait sans doute possible d’accueillir plus de joueurs encore. Mais, étant donné la météo toujours incertaine dans notre pays, le club n’a pas voulu prendre de risques, même si la semaine passée, le temps a été plutôt clément. "Ce serait aussi le cas si les gens étaient un peu plus disponibles. Or, c’est de plus en plus compliqué à gérer, même pendant les vacances. À la limite, c’est l’aspect le plus difficile du rôle de juge-arbitre. Faire jouer avant 18 heures est devenu une véritable gageure. Ce fut le cas pour quatre ou cinq matches au grand maximum."