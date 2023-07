Plus de 2.000 spectateurs autour du circuit nismois

Il est vrai que, malgré les nuages menaçants et les gouttes de pluies, les spectateurs, enfants comme adultes, étaient en nombre pour encourager les pilotes.

Mattéo Puffet a signé un bon départ

Parmi les pilotes à suivre ce week-end, sur le championnat international de Nismes, quatrième manche (sur six) du championnat de Belgique, on ne pouvait passer à côté de Mattéo Puffet. Natif de Fosses-la-Ville, le Namurois tirait un bilan mitigé de son week-end. "C’est la deuxième fois que je participe au championnat de Belgique, mais ce n’est pas celui que je privilégie cette année. Je me concentre sur le championnat d’Europe. Mais je suis venu à Nismes, car c’est un circuit mythique. Je suis très content d’être là. En plus, la météo est avec nous. Heureusement que je ne roulais pas samedi. C’est un beau tracé en plus, très chouette", commentait le pilote de 21 ans après ses deux courses de la journée.

Inscrit en catégorie Inter, la plus forte catégorie en Belgique, Mattéo semblait pourtant un peu déçu de ses courses. "Au matin, je réalisais le 14e chrono. C’était donc compliqué. Je n’avais pas une très belle place à la grille, mais j’ai réalisé un bon départ en 8e place. Puis, j’ai rétrogradé en 12e place, avant de trouver un bon rythme. Mais cela n’a pas suffi. Si j’avais fait deux bons premiers tours, j’aurais pu viser la 3e place, je pense."

Venu avec sa famille et des amis, Mattéo pouvait compter sur une équipe solide. "On a passé une belle journée tous ensemble, c’est chouette. Et, si les résultats sont là, c’est encore mieux."

Pour pouvoir continuer à exercer sa passion, Mattéo, comme les autres pilotes, doit s’entourer de partenaires. Il lance dès lors un appel à ceux qui souhaiteraient le soutenir pour la suite de sa carrière, "avant d’entamer la saison de sable".