Euro U23: top 10 pour Labar, titre et 4e place pour Nkansa !

Clément Labar s’est classé 9e ce dimanche, en finale du 3000 m steeple des championnats d’Europe U23, disputés en Finlande. L’athlète de l’Arch a couru plus vite qu’en série, avec un chrono de 8’47”38, soit sa deuxième meilleure performance. Il s’était qualifié la veille, en matinée, avec un temps de 8’51’’12 plus "anecdotique", puisqu’il s’agissait de terminer dans les cinq premiers. La sprinteuse Delphine Nkansa, s’était, elle, classée au pied du podium, vendredi, en finale du 100 m, avec un chrono de 11.36 secondes. La Sambrevilloise de l’Excelsior avait battu son record personnel jeudi, lors de sa demi-finale, avec un temps de 11.22 lui valant la 2e place et le 3e chrono des demi-finalistes. Le matin, en séries elle avait déjà terminé 2e, en 11.39. Mais ce dimanche, la sprinteuse sambrienne s’est carrément emparée du titre européen sur 200 m, s’imposant avec un chrono de 23.31 pour devancer ses principales rivales, la Hongroise Boglarka Takacs (23.33) et la Grèsque Polyniki Emmanouilidou (23.41). Elle avait signé le huitième temps des séries samedi (en 23.46) et le 7e des demi-finales (en 23.93), dimanche matin. Elle offrait ainsi à la Belgique sa première médaille d’or dans cet Euro.