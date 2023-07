Balle pelote: Sart-en-Fagne A écarte St-Servais

Devant une bonne chambrée, les Namurois, emmenés par Lelièvre, impérial au rechas et bien secondé par B. Dhyne, opèrent d’emblée la différence au marquoir (1-4, 2-5, 3-7). À la reprise les visités, sans Dufour et N. Pairoux, se rebiffent via Merveille et Mansour, lequel sauve l’unité à 5-8 en chassant outre à 40 partout. Les visiteurs, où Gillard a remplacé Charlot, entérinent un succès logique.