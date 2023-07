Balle pelote: Pironchamps se met à l'abri

Les Rochefortois, qui s’alignaient sans Alexis Perveux, en vacances, partagent désormais la première place avec Fontaine, qui n’a concédé qu’un jeu à Vodelée. "On prend le jeu sur la livrée de Nathan Martin, précise Sébastien Mine, le foncier vodeléen. On a dû se contenter de quinze quinze. La fin de saison sera longue."

Après avoir atomisé Vodelée, St-Marc n’a fait qu’une bouchée de St-Denis, la lanterne rouge. Avec ce six sur six, les Namurois totalisent 26 unités et s’éloignent des places de barragistes. Une bonne opération avant de rendre visite à Senzeilles et de recevoir Mont-Gauthier. Deux luttes qui permettront à la bande à Guidon de préparer le grand rendez-vous du 30 juillet, sur la place St-Aubain.

Les Cerfontainois, qui ont dû se contenter d’un point face à Pironchamps, restent dans une position inconfortable. La bande à Gobron occupe la septième place, avec une petite unité d’avance sur Clermont, actuellement barragiste, avec une rencontre de moins.

Malmené à Warnant, Presgaux a sauvé le point in extremis, via un rechas entre les perches de Damien Fouarge à 12-5, 40-40. Les "Sabotiers" laissent Villers-le-Gambon, le premier descendant, à six points.