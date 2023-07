Balle pelote: Mont-Gauthier reste à la 5e place

Mont-Gauthier, qui redoutait ce déplacement, a dû se contenter d’un point. "On a manqué de fraîcheur, lance Tristan Schmit. C’est le troisième jour de suite et, ce lundi, on va au Tilburck. On avait les jambes lourdes." Après un départ manqué (3-0), les Rochefortois ont recollé à 3-3, avant de galvauder un jeu de 15-40. "Tourpes a profité de nos cadeaux pour repartir à 6-3. On a joué avec notre bonheur, en perdant des jeux qu’on menait 0-40 ou 15-40." À 8-5, sur les livrées de Tristan Schmit, Mont-Gauthier sauvait le point. Menés 11-7, les Namurois ont entretenu le suspense à 11-10, avec Fiasse passé au petit milieu. "Hélas, on a loupé légalisation de peu." Mont-Gauthier conserve la cinquième place avec quatre points d’avance sur Isières, qui n’a pu accrocher six jeux face au leader.