Balle pelote: Dochier a survolé les débats en finale de Coupe

En ouverture, deux mauvaises d’Aubert et une outre à 40à2 de Joos permettaient à Maubeuge de directement réaliser la cassure. Isières déflorait la marque sur un arrêt d’Aubert à 40-40. Néanmoins, William Cassart menait parfaitement son jeu et Cuvelier rechassait hors-cadre à 40à2 (4-1). Delbecq descendait au petit-milieu, Scarcez rechassait entre les perches (4-2) et la Fraternelle se rapprochait à 4-3, via de bonnes livrées de Dulieu et une outre de Delbecq. Le duel basculait à 40à2 dans le jeu suivant, quand Scarcez croquait son rechas. William Cassart enchaînait avec un blanc. Dans la foulée, son frère Devan (2 outres) et Joos (1) parachevaient le travail.

Si Mont-Gauthier ouvrait le bal grâce à un rechas raté de Monnier à 40-40, Kerksken déroulait aisément, avant tout par son tamis: blanc de Dochier (2-1), bel envoi de Brassart à 40à2, après avoir mené 40 blanc (4-1). Fiasse écopait d’un 15 malheureux à 40 partout (3-1). La frappe alostoise haussait le ton pour passer à 6-1 et Dochier concluait à l’envoi.

En finale, Benjamin Dochier prouvait ce que l’amateur a pu constater depuis le début de la saison: son retour au sommet. Le grand-milieu signait neuf outres, dont une autre contre-rechas ! Il en réussissait trois dans le jeu d’ouverture. Devan Cassart égalisait. Dochier faisait trembler les perches à 40-40 (2-1). Une courte de Brassart à 40à2 ne retardait pas longtemps les Alostois. Nantel enlevait son jeu et Dochier ajoutait deux outres pour forcer la cassure (4-2). Un nouveau probant passage à l’envoi de Devan était suivi de deux jeux blancs, avec des outres de Dochier et Monnier (6-3). Maubeuge s’accrochait à 6-4, sur des outres de William Cassart et Joos, puis à 6-5 par Bracke. Mais Dochier, survolté, signait ses deux dernières outres pour offrir sa 13e Coupe à Kerksken.

Les résultats: Maubeuge – Isières 7-3, Kerksken – Mont-Gauthier 7-1 ; Kerksken – Maubeuge 7-5.