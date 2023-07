Football: Lustin se prépare à la mer

La P2 de l’AC Lustin a déjà repris le chemin des entraînements ces 7, 8 et 9 juillet, à la côte belge. Les Lustinois, qui seront toujours coachés par José Toyos et le fidèle T2 Grégoire Gilles, sont en effet partis en stage à la mer, sous un soleil estival. " Nous avons passé un super week-end , explique le T1 des "Verts". Nous avons logé à la Panne, dans un centre de vacances, et nos entraînements se sont déroulés dans les superbes installations de Koksijde. Vu les nombreuses arrivées (16 en tout), ce stage à tout d’abord servi à créer dès maintenant une cohésion de groupe et ce, afin d’être prêt pour le début de la compétition."