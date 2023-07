"Les deux premiers jours, les jeunes découvrent le rythme, les mouvements du break. Dès le mardi après-midi, on commence à enchaîner les blocs de mouvements, à créer la chorégraphie. Le mercredi est un peu plus relax le matin, avec un film sur la culture du break. Du mercredi après-midi au vendredi matin, c’est répétition pour le spectacle, qui a lieu en fin de stage, devant les parents ", présentent Léa et Joan, les deux animateurs.

Chaque semaine de stage regroupe une vingtaine d’enfants, âgés de 9 à 16 ans.

Dans la salle de danse, certains apprentis danseurs découvrent le break, alors que d’autres le pratiquent déjà. "On s’adapte à chacun". Parmi les jeunes breaker, Maxence (10 ans) danse depuis quatre ans: "Je faisais du baby funk et, comme je m’agitais beaucoup, on m’a mis au break. Et ça me plaît bien. J’aime l’énergie et la musique. Je danse dans l’école jamboise Chic à funk." Par contre, d’autres jeunes ont découvert le breakdance lors de ce stage, comme Eline (11 ans): "C’est ma maman qui m’a inscrite, car elle a vu que j’aimais la danse, ses mouvements. Je vais commencer des cours de hip – hop en septembre. Mon demi-frère faisait des postures. Moi, j’ai découvert le breakdance durant le stage."

Face au grand miroir, qui leur permet de voir leurs gestes, ils reproduisent les mouvements montrés par Joan et Léa. L’essentiel est d’apprendre un maximun et d’être prêts pour le spectacle.

Nouveau sport aux J.O.

Le breakdance est l’une des disciplines qui feront leur entrée lors des prochaines Olympiades, en 2024. Mais cet atout n’attire pas plus de jeunes, comme l’observent Léa et Joan: "On a toujours le même nombre d’élèves, on ne voit pas de différence. Même lors des cours. Il y aura peut-être un après J.O., une redécouverte du break."

Danseurs depuis huit et onze ans, Léa (21 ans) et Joan (23 ans) ne remarquent pas d’influence du nouveau calendrier scolaire sur l’affluence lors des stages de breakdance.

Plus d’attrait pour les tout-petits

Mais cette observation ne porte que sur les stages thématiques, comme le dit Aurélie Bulon, coordinatrice des stages à la salle Tabora. "D’une part, les vacances d’été ont été raccourcies à six semaines, mais les parents conservent le même nombre de jours de congé. D’autre part, le télétravail est plus répandu qu’auparavant. Les parents peuvent donc travailler tout en gardant leur enfant à la maison."

Elle perçoit toutefois une différence entre l’affluence des stages pour les tout-petits. "C’est plus difficile de travailler à la maison avec eux, car ils ne savent pas se gérer. Donc, ils sont là, ils participent à des stages de psychomotricité, etc. Mais les stages pour les plus grands, qui savent rester seuls à domicile, se remplissent moins. Le stage Koh-Lanta a eu du succès, mais celui omnisports en a eu moins. On voit aussi que les stages thématiques, comme celui de breakdance, conservent un certain succès."

D’après Aurélie Bulon, il faudra deux ou trois ans pour s’habituer. "Mais la tendance est la même partout, même dans le privé. On ressent la concurrence du privé aussi", ajoute-t-elle.

Le centre Namurois des sports (Tabora) organise de nombreux stages pendant les vacances scolaires. Plus d’informations sur le site de la Ville de Namur.