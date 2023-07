Balle pelote: Mont-Gauthier affrontera Kerksken en demi-finale de Coupe

En effet, Mont-Gauthier s’était déplacé en nombre à Acoz. Les Namurois ont joué avec le feu contre Genappe, concédant 0-1 (outre de Max Dupont à 40à2) et 1-3. Tristan Schmit (3 outres) et Dooms (7) entraient alors en action. Cranembroeck servait au large à 40-40. On notait de bons passages au tamis de Piérard et de Tristan (Bosse surmonté à 40à2) et les Rochefortois approchaient du but à 6-3. Les Brabançons ne baissaient pas les bras. Dooms croquait à 40 partout. Leturcq enlevait son jeu et égalisait d’une outre. Finalement, Nico Dupont rechassait hors-cadre à 40-40 pour faire 7-6, après près de deux heures de combat.

Genappe n’insistait plus guère face à un team de Baasrode alignant Van Duysen au derrière. Les Termondois ne sont pas parvenus à signer un intérimaire pour suppléer à la blessure de Roger. En l’état, cela a suffi pour filer à 3-0, 5-1 et 7-2.

En finale, Mont-Gauthier prenait vite l’ascendant (0-3) en s’appuyant sur Tristan (5 outres) et Dooms (3). Tristan coupait l’élan des siens (3 baraques), mais Dooms plaçait ses livrées et Masure cumulait courte et mauvaise (1-5). Deblomme enlevait un jeu de 40à2. Daubechies remportait aussi son service. Néanmoins, De Moor servait à deux reprises au large et se prenait une balle de Tristan au-dessus de la tête. Le même Tristan Schmit n’avait plus qu’à conclure en réussissant son cinquième rechas primé.

Résultats : Mont-Gauthier – Genappe 7-6, Baasrode – Genappe 7-2 et Baasrode – Mont-Gauthier 3-7.

Journée finale : ce samedi, à Acoz, à partir de 15 h: Kerksken – Mont-Gauthier et Maubeuge – Isières ; finale.