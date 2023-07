Balle pelote: le Top 5 de la promotion C en effervescence

Le lendemain, les Namurois rendront visite au leader, Sart-en-Fagne A. "Nous devrons avant tout nous adapter au terrain. On y va avec une certaine soif de revanche," annonce le capitaine namurois. Hormis l’absence de Dufour, Miavoye récupérera un effectif quasi au complet pour attendre Maubeuge de main ferme. "Je m’attends à une solide opposition, souffle Damien Pairoux. Nous avons livré notre plus mauvaise lutte à Thy, où nous méritions à peine un point. Il faudra se racheter, dans la manière et le résultat, et retrouver la régularité qui était notre atout majeur au premier tour." À l’autre extrémité du tableau, Sart B - Purnode aura les allures d’une lutte à six points, pour s’offrir une bouée de sauvetage.