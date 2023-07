Balle oelote: Senzeilles doit redorer son blason

En nationale 2, alors qu’Aisemont est au repos, St-Servais accueille Sirault, le solide leader, qui reste sur cinq succès, dont quatre à trois points. La tâche s’annonce compliquée pour les Namurois, qui seront encore privés de Manu Scaillet.

En nationale 3, la bagarre s’intensifie pour éviter l’un des trois sièges éjectables ou les barrages. Parmi les équipes menacées, figure Senzeilles. Actuellement huitièmes, les Senzeillois ne peuvent plus se permettre de musarder en chemin. Avec les blessures de Gobron et Eddy Charloteaux, les protégés de Jean-François Speelers n’ont plus le même rendement sur le rectangle, mais aussi sur le tamis. "C’est l’année de trop, lance Laurent Gobron. On va devoir se serrer les coudes pour sortir de la zone rouge."

Ce samedi, les Cerfontainois accueillent Pironchamps, qui ne compte que deux points de plus. À l’aller, Senzeilles n’avait récolté que trois jeux. "Je n’avais pas pu jouer, précise Laurent. Ce week-end, on devra se débrouiller sans Eddy Charloteaux, en vacances. Sur notre ballodrome, on doit stopper l’hémorragie et renouer avec la victoire. Plus question de galvauder les points. Il faut aussi se remobiliser pour préparer le rendez-vous du 30 juillet, sur la place St-Aubain."

Dimanche, les Cerfontainois devaient se rendre à Planois. "À notre demande, la lutte a été reportée au 26 août, précise Claude Roels, le président biesmois. Geens et Haubruge sont en vacances et Nathan Hoc, victime d’une chute à mobylette, n’est pas rétabli. Il nous était impossible d’aligner cinq joueurs."

Après la victoire sur Villers, Presgaux se déplace à Warnant, quatrième. "Battu sans point à l’aller, on va viser les six jeux, confie Julien Froment, le foncier. Si on veut éviter l’un des trois sièges éjectables, il nous faut prendre un maximum de points."