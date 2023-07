Rugby: les "Brocards" sont déjà revenus fouler la pelouse

"Mais les championnats ont fini très tôt cette année, explique Lionel Lizen, vice-président du club. Pour la grande majorité des équipes, le dernier match des play-off a eu lieu en avril. On a continué à faire des entraînements jusqu’à fin mai et programmé notre trêve en juin. Ce qui permettait aussi d’offrir une certaine souplesse à nos étudiants. Et on a décidé de reprendre plus tôt que les autres années, en commençant par une grosse préparation physique, sans matchs. Enfin, il est déjà arrivé que les championnats démarrent début septembre. On ne connaît d’ailleurs pas encore les dates du prochain exercice."

Une bonne quinzaine de joueurs avaient répondu présent à ce premier appel. "On savait qu’on n’en rassemblerait pas 25 ou 30, car certains sont en vacances ou indisponibles. Mais au moins, on peut commencer avec ceux qui sont là", ajoute celui qui avait "inauguré" la reprise vendredi, avec l’équipe des "Biches", qu’il dirige. "Elles n’étaient pas encore très nombreuses, une petite dizaine. Leur programme sera semblable à celui des garçons. Certains entraînements se feront même en commun, en phase de préparation physique en tout cas."

Des groupes modifiés

Les "Brocards" ont clôturé la dernière campagne en 6e position, en régionale 2. "La saison des messieurs a été en demi-teinte, on va dire. C’était compliqué, car certains éléments étaient partis. L’équipe manquait donc d’automatismes, était moins mature. Ils ont parfois été dans le dur, face à certains adversaires. Mais ils auraient mérité un meilleur classement, par rapport à leur implication. Cela s’est mieux passé pour les Ladies, qui alignaient un groupe plus stable et venaient de monter, pour se retrouver en division 3. On a d’abord terminé deuxième de la phase de poule, pour être versés dans la série Silver au second tour. Les filles y ont pris quelques points. Elles n’ont évidemment pas “roulé” sur le championnat comme quand on était en D4, mais elles ont pu y apprendre beaucoup", précise le coach des "Biches", dont le noyau va, à son tour, connaître quelques changements. "Quelques-unes vont nous quitter, pour se recentrer sur leur travail ou d’autres objectifs. Une autre part aussi à l’étranger. Mais il y aura des arrivées et des possibilités de recrutement, notamment grâce au travail d’initiation mené dans les écoles."

L’alliance reste de mise chez les jeunes

Le club est conscient de ses limites, mais n’en est pas moins dynamique. Il l’a déjà prouvé lors des deux éditions du Play & Beach d’Yvoir et encore toute cette semaine, via son stage multisport ouvert aux débutants. "On y accueille 27 jeunes, de 4 à 14 ans, annonce Xavier Beckers, coordinateur de l’école des jeunes. Ce n’est pas notre record, mais vu les changements dans les dates de congés scolaires, ce n’est pas mal. Au niveau de nos équipes d’âge, nous poursuivons aussi notre collaboration avec le club de Namur, à partir des U14."

Ces derniers reprendront plus tard. Sauf les U18, qui se maintiennent en condition pour disputer leur prochain match de barrage. Pour eux, la trêve aura encore été plus éphémère.